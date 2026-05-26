Rogo impressionante | in Val di Non una notte di fuoco e devastazione

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, in Val di Non, si è sviluppato un incendio che ha interessato una rimessa utilizzata come legnaia a Sanzeno. L’allarme è scattato poco dopo l’una di notte, portando le squadre di soccorso sul posto. Le fiamme hanno provocato danni alla struttura, ma non risultano persone coinvolte. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Nottata di grande paura quella appena trascorsa in Val di Non. Più precisamente a Sanzeno dove, poco dopo l’una di notte di martedì 26 maggio, è scattato l’allarme per l’incendio di una rimessa adibita a legnaia. Un incendio di una portata impressionante, come hanno dimostrato le fiamme e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Multi SubThe Empress Rejected Him, Not Knowing He Held the Fate of Three Kingdoms

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