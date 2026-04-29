Nella notte a Monterosso, un camper è esploso e due auto sono state distrutte da un incendio in via Acquaderni. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I carabinieri di Bergamo stanno conducendo indagini per chiarire le cause dell’incidente, con un possibile cortocircuito che avrebbe coinvolto anche l’impianto sportivo nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita.

? Cosa sapere Un camper esplode e due auto bruciano in via Acquaderni a Monterosso nella notte.. I carabinieri di Bergamo indagano su un possibile cortocircuito per i danni all'impianto sportivo.. Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile in via Acquaderni a Monterosso, dove un violento incendio ha distrutto un camper e danneggiato diverse auto parcheggiate vicino al campo sportivo locale. Il sinistro si è scatenato poco dopo la mezzanotte, trasformando il silenzio della zona adiacente all’impianto calcistico della squadra di Monterosso in una scena di caos e fiamme. I residenti del quartiere sono stati svegliati bruscamente non solo dal bagliore intenso che illuminava le strade, ma soprattutto dalle forti esplosioni provocate dal rogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di fuoco a Monterosso: camper esplode e auto distrutte dal rogo

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