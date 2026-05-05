L' annuncio dell' assessora Cintorino | Tornerà la Notte Rosa e piazza Saffi ospiterà un big della musica

A Forlì si avvicina la 21esima edizione della Notte Rosa, con l'amministrazione comunale che ha confermato la partecipazione all'evento “Notte Rosa- Hit’s Summer”, promosso da Visit Romagna e previsto per le date del 19, 20 e 21 giugno. L’assessora ha annunciato il ritorno della Notte Rosa e la presenza di un artista di grande rilievo musicale in piazza Saffi. La città si prepara a vivere tre serate di manifestazioni e concerti.