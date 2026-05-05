L' annuncio dell' assessora Cintorino | Tornerà la Notte Rosa e piazza Saffi ospiterà un big della musica
A Forlì si avvicina la 21esima edizione della Notte Rosa, con l'amministrazione comunale che ha confermato la partecipazione all'evento “Notte Rosa- Hit’s Summer”, promosso da Visit Romagna e previsto per le date del 19, 20 e 21 giugno. L’assessora ha annunciato il ritorno della Notte Rosa e la presenza di un artista di grande rilievo musicale in piazza Saffi. La città si prepara a vivere tre serate di manifestazioni e concerti.
È partito anche a Forlì il conto alla rovescia per la 21esima edizione della Notte Rosa. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale ha aderito all’evento strategico e di sistema “Notte Rosa- Hit’s Summer”, promosso da Visit Romagna nelle giornate del 19-20-21 giugno che coinvolgerà tutte le più.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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