Università in lutto è morto lo storico della letteratura Gianni Venturi

Lunedì 12 maggio 2026, si è diffusa la notizia della scomparsa di Gianni Venturi, storico della letteratura noto per il suo lavoro sulla tradizione umanistica e rinascimentale italiana. Venturi è deceduto nella serata di domenica 10 maggio a Ferrara, dove si trovava negli ultimi anni. Aveva 88 anni ed era conosciuto nel mondo accademico per i suoi studi e le sue pubblicazioni nel campo della cultura italiana.

Firenze, 12 maggio 2026 - Lo storico della letteratura Gianni Venturi, che ha dedicato la propria carriera accademica allo studio della tradizione umanistica e rinascimentale italiana, è morto nella serata di domenica 10 maggio a Ferrara all'età di 88 anni. Professore emerito di letteratura italiana all'università di Firenze, Venturi è stato direttore di istituzioni culturali come il Centro Studi Bassaniani, presidente dell'Istituto di Studi Rinascimentali e del Comitato per l'edizione nazionale delle opere di Antonio Canova, e promotore di numerose iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e letterario. E' stato autore di approfondimenti saggistici su Dante Alighieri, Torquato Tasso e autori del Novecento come Cesare Pavese, Giorgio Bassani ed Elsa Morante.🔗 Leggi su Lanazione.it

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