È morto Carlo Petrini | il suo storico rapporto con l' Università del Piemonte orientale e l' agricoltura locale
Il 21 maggio è deceduto a 76 anni Carlo Petrini, noto come fondatore di Slow Food, un'organizzazione internazionale dedicata alla promozione di un'alimentazione sostenibile e alla tutela delle tradizioni agricole locali. Nel corso della sua vita, ha mantenuto un rapporto stabile con l'Università del Piemonte Orientale, collaborando spesso con istituzioni accademiche e realtà agricole della regione. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel mondo della gastronomia e della cultura rurale, influenzando diverse iniziative legate all'agricoltura e alla tutela del patrimonio alimentare.
Carlo Petrini, gastronomo, scrittore e fondatore di Slow Food, è morto il 21 maggio all'età di 76 anni. Conosciuto da tutti come "Carlin", Petrini è stato la figura chiave della nascita del Salone del Gusto, della rete internazionale di Terra Madre e dell'università di scienze gastronomiche di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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