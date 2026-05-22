È morto Carlo Petrini | il suo storico rapporto con l' Università del Piemonte orientale e l' agricoltura locale

Il 21 maggio è deceduto a 76 anni Carlo Petrini, noto come fondatore di Slow Food, un'organizzazione internazionale dedicata alla promozione di un'alimentazione sostenibile e alla tutela delle tradizioni agricole locali. Nel corso della sua vita, ha mantenuto un rapporto stabile con l'Università del Piemonte Orientale, collaborando spesso con istituzioni accademiche e realtà agricole della regione. La sua figura ha avuto un ruolo centrale nel mondo della gastronomia e della cultura rurale, influenzando diverse iniziative legate all'agricoltura e alla tutela del patrimonio alimentare.

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