Rocco Casalino secondo più votato del M5S a Ceglie

A Ceglie Messapica, il Movimento 5 Stelle “Uniti si cambia” ha ottenuto il maggior numero di voti. Rocco Casalino si è piazzato come il secondo candidato più votato nella lista.

Ceglie Messapica: il Movimento 5 Stelle – “Uniti si cambia” è la lista più votata del campo largo, Rocco Casalino è il secondo più votato Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%. Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi cinque anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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