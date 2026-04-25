Rocco Casalino ha deciso di candidarsi alle elezioni comunali in città, una scelta che sembra essere più una mossa strategica che un ritorno alle origini. La sua partecipazione al voto locale viene interpretata come un passo volto a garantire un seggio in Parlamento attraverso il Movimento 5 Stelle. La candidatura, infatti, sarebbe stata pianificata per rispettare le regole interne del partito, senza coinvolgimenti emotivi legati al territorio.

La mossa è tutt’altro che casuale. Dietro la discesa in campo di Rocco Casalino alle Comunali di Ceglie Messapica non c’è un ritorno alle radici, ma una strategia studiata a tavolino, per rispettare formalmente il regolamento interno del Movimento 5 Stelle. Quella che può sembrare una candidatura locale, infatti, ha il sapore di un passaggio obbligato verso obiettivi ben più ambiziosi: il Parlamento. L’ex portavoce di Giuseppe Conte – padre di slogan come “avvocato del popolo” e “abolizione della povertà” – ha deciso di candidarsi nel Comune in provincia di Brindisi, che negli ultimi anni ha frequentato davvero poco. Leggi anche Conte e Casalino occupano i giornali: 6 interviste fotocopia per non precipitare.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il trucco di Rocco: Casalino candidato a Ceglie per avere un seggio in Parlamento col M5s

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