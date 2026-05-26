Rocco Casalino non è stato eletto nel Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, ottenendo 246 voti. Con questa cifra, non ha raggiunto la soglia necessaria per entrare nell’assemblea. La sua candidatura si è conclusa senza successo, lasciando il suo nome fuori dalla lista dei consiglieri. Casalino, ex concorrente di reality e esponente del Movimento 5 Stelle, non ha superato il risultato richiesto per entrare in consiglio.

Rocco Casalino ha subito una cocente delusione in quest’ultima tornata elettorale. L’ex GF e cinquestelle si ferma a 246 voti e resta fuori dal Consiglio. La lista “Uniti si Cambia” ottiene un solo seggio, assegnato a Isabella Vitale con 350 preferenze. Nel centrosinistra entrano quattro donne, mentre Luigi Caroli (FdI) risulta il più votato con 658 preferenze. Casalino non ha ottenuto i voti sufficienti. L’ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, Rocco Casalino, candidato al Consiglio Comunale di Ceglie Messapica, ha ottenuto 246 voti. Queste preferenze non sono sufficienti per l’ingresso nel Consiglio. Nel Comune del brindisino – località dove per anni la premier Giorgia Meloni ha trascorso parte delle sue vacanze estive – la vittoria è andata al centrodestra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Rocco Casalino fuori dal Consiglio Comunale di Ceglie Messapica

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Rocco Casalino (con 238 voti) resta fuori dal consiglio comunale nella sua Ceglie Messapica

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