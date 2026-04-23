Un ex portavoce di un governo centrale ha annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali in una cittadina del sud Italia, con le consultazioni previste per fine maggio. La sua decisione arriva in un momento di attenzione per la politica locale, che si prepara alle votazioni. La candidatura è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, e il candidato ha dichiarato che il suo impegno mira a portare un cambiamento positivo dalla base del territorio.

Rocco Casalino sarà candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica per le amministrative che si terranno il 24 ed il 25 maggio prossimi. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex portavoce di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi che correrà alle comunali del suo comune di origine, in provincia di Brindisi. L’ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle sarà candidato consigliere con il centrosinistra in una lista che vedrà al proprio interno rappresentanti del M5s ed esponenti della società civile. “Sono convinto che questo sia un momento storico in cui non si può restare neutrali né sottrarsi: bisogna scegliere se limitarsi a osservare la crescita di queste destre o lavorare per indebolirle.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rocco Casalino si candida al Consiglio comunale di Ceglie Messapica: “Dai comuni può iniziare un’onda positiva”

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