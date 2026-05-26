Robertson saluta il Liverpool | Affetto e sostegno incredibili questo non è un addio!

Da calcionews24.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il terzino scozzese ha annunciato sui social di lasciare il Liverpool, ringraziando i tifosi per l’affetto e il sostegno ricevuti. Ha scritto che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. La sua lettera ha ricevuto numerosi commenti di supporto da parte dei fan. La comunicazione è stata condivisa in un momento di transizione per il giocatore. Nessun dettaglio è stato fornito su future destinazioni o motivazioni specifiche.

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