Robertson dice addio al Liverpool spunta il Milan per il futuro

Nelle ultime ore è stato annunciato che Andrew Robertson lascerà il Liverpool al termine della stagione, visto che il suo contratto scadrà a giugno. La notizia ha fatto il giro dei media sportivi, mentre si fanno già alcuni nomi come possibili destinazioni future. Tra queste, si menziona anche il Milan, anche se non sono stati ancora confermati dettagli ufficiali. La decisione del calciatore di lasciare il club attira l’attenzione degli appassionati.

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di Andrew Robertson che ha detto addio al Liverpool con il giocatore che ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Robertson piace al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Il terzino sinistro piace molto ai rossoneri, attenti al mercato dei possibili colpi a costo zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Considerata la ormai certa partenza di Estupinan in estate, il Milan è alla ricerca di un esterno sinistro che possa fare coppia con Davide Bartesaghi permettendo al giovane di crescere al fianco di un collega più esperto. Il nazionale scozzese, classe 1994, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il prossimo campionato e fa gola a diverse squadre pronte a mettere sul piatto un importante contratto per convincerlo a firmare.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Robertson dice addio al Liverpool, spunta il Milan per il futuro Leggi anche: Robertson lascia il Liverpool al termine della stagione: un addio atteso. Leggi anche: Robertson lascia il Liverpool a fine stagione! Altro addio pesante per i Reds dopo Salah: il comunicato ufficiale