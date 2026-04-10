Robertson lascia il Liverpool al termine della stagione | un addio atteso

Il calciatore ha annunciato che non vestirà più la maglia del Liverpool a partire dalla fine della stagione in corso. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, ponendo fine a diversi anni di carriera nel club. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La conclusione del suo percorso con il club segna la fine di un’epoca per il team.

"> Andy Robertson: Un Addio alla Scena Calcistica di Liverpool. Andy Robertson, uno dei protagonisti indiscussi della storia recente del Liverpool FC, ha annunciato che al termine di questa stagione si chiuderà il suo capitolo con il club. La notizia è stata resa nota giovedì, in un comunicato ufficiale della società, sollevando emozioni tra i tifosi e addetti ai lavori. Dopo nove anni vissuti intensamente, il terzino scozzese si prepara a salutare i Reds, con un lascito di indimenticabili successi e momenti di grande intensità calcistica. Un Percorso Straordinario. Robertson è arrivato a Liverpool nel 2017, proveniente dall’Hull City, dove aveva già dimostrato il suo valore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Robertson lascia il Liverpool al termine della stagione: un addio atteso. Leggi anche: Robertson lascia il Liverpool a fine stagione! Altro addio pesante per i Reds dopo Salah: il comunicato ufficiale Salah lascia il Liverpool: addio deciso a fine stagioneLo scorso aprile, Mohamed Salah si era rivolto direttamente ai tifosi del Liverpool. Robertson Gives Liverpool The Lead! Temi più discussi: Intervista ad Andy Robertson: Nove anni incredibili: LFC significa tutto per me; Liverpool annuncia: Robertson lascerà a fine stagione; Il Liverpool saluta Robertson: sarà addio a fine stagione; Robertson saluta Liverpool, il Milan può diventare ipotesi. Robertson, cuore in gola: Addio al Liverpool? Sarà una delle cose più difficili mai fatteSe a gennaio le avance del Tottenham non l'hanno fatto desistere, nonostante l'affare da 5 milioni intavolato con il Liverpool, stavolta Andrew. tuttomercatoweb.com Robertson: Ho avuto offerte, ma il Liverpool è tutto per me. Ora è il momento di andareDue titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup, due Coppe di Lega, un Mondiale per Club, la Supercoppa UEFA e il Community Shield. Una. tuttomercatoweb.com Ufficiale: #Robertson lascia il #Liverpool a fine stagione x.com Dopo l’annuncio dell’addio di Mohamed #Salah, in casa #Liverpool arriva un’altra comunicazione ufficiale destinata a segnare la fine di un’era: Andy #Robertson lascerà il club a fine stagione. #calcionews24 - facebook.com facebook