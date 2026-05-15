Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di un trasferimento del centrocampista dall’Inter alla Juventus. La trattativa coinvolge il calciatore come elemento chiave di una possibile rivoluzione tattica e di rosa da parte della squadra torinese. Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, avrebbe in mente di inserire il giocatore in mediana per rafforzare il reparto e cambiare alcune delle strategie offensive e difensive. La questione resta aperta, con le parti coinvolte che continuano a negoziare.

di Francesco Spagnolo Frattesi alla Juve, il centrocampista dell’Inter rappresenta il calciatore ideale per i bianconeri. E con lui Spalletti farebbe una piccola rivoluzione. Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e le grandi manovre a centrocampo sono già iniziate. Tra le indiscrezioni più calde delle ultime ore, spicca con forza la suggestione di vedere Frattesi alla Juve. L’eventuale sbarco di Frattesi alla Juve potrebbe non essere solo un colpo di mercato, ma la vera e propria chiave di volta per la rivoluzione tattica della squadra. La dirigenza e l’allenatore stanno valutando con attenzione il profilo della mezzala nerazzurra, individuando in lui l’innesto perfetto per cambiare marcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi alla Juve, come cambierebbero i bianconeri: la rivoluzione di Spalletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRATTESI ALLA JUVE MODALITÀ CONCEICAO CHIVU E I CASI CREATI PER FAR BELLA FIGURA!

Sullo stesso argomento

Reijnders alla Juve, Spalletti prepara la rivoluzione: come cambierebbero i bianconeri con l’olandesedi Francesco SpagnoloReijnders alla Juve, il centrocampista olandese consentirebbe ai bianconeri di cambiare volto e tornare ad un solido 4-3-3.

Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti. L’Inter chiede Cambiaso in cambiodi Redazione JuventusNews24Frattesi alla Juve, rispunta l’idea: il parere di Spalletti.

Vendere Frattesi alla Juve reddit

La Juventus torna a valutare la candidatura di Frattesi come soluzione secondaria per la trequarti L'Inter in cambio chiede 30 milioni o Cambiaso Fareste lo scambio? x.com

Frattesi, messaggio d’addio dopo la Coppa? E rispunta la JuventusNel trionfo dell’Inter 2025/2026, è in ombra la figura di Davide Frattesi che a due partite dal termine della stagione è stranamente ancora fermo a 0 gol. Il centrocampista è al centro di diversi rumo ... passioneinter.com

Calciomercato Juve, torna di moda Frattesi? L'Inter vuole una contropartitaAlla lista del calciomercato juventino si aggiunge quello di Frattesi, già in passato accostato ai bianconeri. L'Inter chiede un giocatore. juvenews.eu