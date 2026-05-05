Reijnders alla Juve Spalletti prepara la rivoluzione | come cambierebbero i bianconeri con l’olandese

Il trasferimento del centrocampista olandese alla Juventus potrebbe portare a un cambiamento tattico nel team, con l’obiettivo di adottare nuovamente il modulo 4-3-3. L’allenatore sta preparando una rivoluzione, e questa operazione potrebbe influenzare la disposizione dei giocatori in campo. La società sta valutando le implicazioni di questo acquisto, che potrebbe modificare gli assetti già esistenti nella rosa.

di Francesco Spagnolo Reijnders alla Juve, il centrocampista olandese consentirebbe ai bianconeri di cambiare volto e tornare ad un solido 4-3-3. Le ultime. Il calciomercato non dorme mai e le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario che accende la fantasia dei tifosi bianconeri: il possibile approdo di Reijnders alla Juve. Il centrocampista olandese, distintosi per visione di gioco e dinamismo, rappresenta il prototipo del giocatore moderno capace di legare i reparti con eleganza e sostanza. L’eventuale arrivo di Reijnders alla Juve non sarebbe solo un colpo di scena mediatico, ma una precisa scelta tecnica per elevare la qualità della manovra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Reijnders alla Juve, Spalletti prepara la rivoluzione: come cambierebbero i bianconeri con l’olandese Notizie correlate Leggi anche: Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra. Come e perché i bianconeri potrebbero provarci Bernardo Silva alla Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il portoghese: il modulo e la sua posizione in campodi Francesco SpagnoloBernardo Silva alla Juventus, con lui i bianconeri potrebbero ragionare sul 4-3-3 con il portoghese insieme a Locatelli e uno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa; Dall'Inghilterra sono sicuri: Tijjani Reijnders piace alla Juventus di Spalletti; Juventus su Tijjani Reijnders, l'ex Milan può tornare in Serie A. Ma c'è un ostacolo; Juventus, pazza idea Reijnders e accordo pensate più vicino: Spalletti prepara il doppio sgarbo al Milan. Dall'Inghilterra sono sicuri: Tijjani Reijnders piace alla Juventus di SpallettiIndiscrezione clamorosa proveniente dall'Inghilterra. Tijjani Reijnders sarebbe finito nel mirino della Juventus di Luciano Spalletti. derbyderbyderby.it Reijnders alla Juventus, pazza idea per l’estateReijnders alla Juventus - Finale di stagione altamente impegnativo per la Juventus allenata da Luciano Spalletti che dovrà ... fantamaster.it Nelle ultime 10 partite col City, Tijjani Reijnders non ha praticamente mai giocato: vs Everton, 0 minuti vs Burnley, 0 minuti vs Arsenal, 0 minuti vs Chelsea, 0 minuti vs West Ham, 15 minuti vs Nottingham, 0 minuti vs Leeds, 20 minuti. vs Newcastle, 0 minuti vs - facebook.com facebook Calciomercato #Juve: spunta #Reijnders! #Spalletti chiama #BernardoSilva, #Alisson di corsa x.com