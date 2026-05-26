Robertson alla Juventus | pro e contro del possibile ingaggio del terzino del Liverpool

Il club sta valutando l'acquisto di un terzino dal Liverpool per la prossima stagione. La decisione si basa su analisi delle prestazioni e delle esigenze della squadra, considerando anche il budget disponibile. La trattativa potrebbe influenzare la rosa attuale e le strategie di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull'accordo o sui tempi di eventuale firma. La situazione resta in fase di valutazione, con possibili sviluppi futuri.

di Mauro Munno in vista della prossima stagione. Il nome di Andrew Robertson potrebbe rappresentare il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra. Dopo una stagione in cui Cambiaso (che può lasciare in estate) ha deluso in modo evidente, la squadra ha disperatamente bisogno di un nuovo terzino di affidabilità assoluta. Lo scozzese porterebbe in dote un bagaglio di grandissima esperienza internazionale. Soprattutto, è un giocatore che sa perfettamente cosa significhi vincere, avendo sollevato i trofei più prestigiosi da protagonista con il Liverpool, garantendo quella mentalità vincente e solida che risulta oggi indispensabile per poter ricostruire e che tanto richiede Spalletti alla dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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