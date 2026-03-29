Calciomercato Milan Robertson nel mirino | le ultime sul terzino del Liverpool

Il calciomercato estivo si concentra anche sul settore difensivo del Milan, con un interesse particolare per il terzino del Liverpool. Il contratto con il club inglese scade nel 2026 e il giocatore ha avuto meno spazio in questa stagione. La società rossonera sta valutando la possibilità di un trasferimento, mentre le trattative sono ancora in fase preliminare.

Il Milan è concentrato sulla corsa alla prossima Champions League, ma la dirigenza sta già pianificando le mosse per l’estate. Tra i dossier aperti c’è anche la fascia sinistra, reparto finito sotto osservazione dopo una stagione altalenante. Dopo l’addio di Theo Hernandez, il ruolo è stato affidato a Pervis Estupinan e a Davide Bartesaghi. Se il giovane cresciuto nel vivaio ha convinto, l’ecuadoriano non ha garantito continuità. Per questo motivo, secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', il nome di Andrew Robertson è tornato d’attualità in ottica Milan. Il laterale del Liverpool ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, non si registrano passi concreti verso il rinnovo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Robertson nel mirino: le ultime sul terzino del Liverpool Articoli correlati Calciomercato Bologna, nel mirino due calciatori del Cagliari: tutti gli aggiornamenti e le ultimeCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano... Mercato Milan, futuro da decidere per quel rossonero: valutazioni in corso sul terzino, le ultimeL’eredità lasciata da Theo Hernandez si sta rivelando più pesante del previsto per Pervis Estupiñán. Tutto quello che riguarda Calciomercato Milan Discussioni sull' argomento Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio; Milan, occasioni in scadenza: c’è Robertson per la fascia sinistra. Andrew Robertson accostato al Milan: i fattori da considerare nell'operazioneIl terzino scozzese, in scadenza di contratto con il Liverpool, è stato accostato al Milan a più riprese: i fattori in gioco in un'eventuale operazione. msn.com Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavoloPrimo incontro operativo tra i dirigenti e Allegri sul futuro: non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. La riunione utile pure per tirare una linea dopo le ultime incomprensioni ... tuttosport.com #calciomercato #Milan, bomba #Vlahovic. Ecco il primo colpo. Novità sul mercato di #Tonali. E spunta un centrocampista #SempreMilan x.com #calciomercato #Milan, bomba #Vlahovic. Ecco il primo colpo. Novità sul mercato di #Tonali. E spunta un centrocampista #SempreMilan - facebook.com facebook