Roberto Vecchioni professore di liceo di Paola Iezzi | Bene adesso vi aspettano cinque anni di calci in c**o Il cantante conferma l’aneddoto del primo giorno

Da orizzontescuola.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roberto Vecchioni ha confermato di aver detto a una studentessa che avrebbe passato cinque anni a ricevere calci in faccia, un commento riferito al primo giorno di scuola di Paola Iezzi, allora liceale. Il cantante ha ammesso subito l’episodio, senza smentite o modifiche. La frase è stata riportata da Iezzi, che ha condiviso pubblicamente l’aneddoto. Vecchioni ha riconosciuto il fatto senza aggiungere commenti ulteriori.

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Roberto Vecchioni non smentisce. Anzi, riconosce subito il fatto e lo fa con un’ammissione secca. Ospite del programma “La Torre di Babele” su LA7, il cantautore – che per anni ha insegnato al liceo – si è trovato di fronte al ricordo di una sua ex studentessa divenuta celebre: Paola Iezzi, una delle due voci del duo pop. Corrado Augias ha tirato in ballo l’episodio con la curiosità di chi ha letto o ascoltato il racconto. Il conduttore ha descritto la scena: il primo giorno di liceo, il “Professor Vecchioni” entra in classe, sbatte il registro sulla cattedra e, secondo la versione della Iezzi, rivolge agli studenti una frase destinata a rimanere negli annali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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