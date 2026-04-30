Giusy Ferreri Roberto Vecchioni Michele Zarrillo e i Cugini di campagna | cosa fare nel weekend del primo maggio

Nel fine settimana dal primo al tre maggio, diverse località della provincia offrono un ricco programma di eventi. Sono previsti concerti di artisti noti, attività all'aperto, manifestazioni culturali e occasioni di svago per i partecipanti. La città e le zone limitrofe si preparano ad accogliere residenti e visitatori con un calendario vario che invita a partecipare a queste iniziative.