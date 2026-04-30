Giusy Ferreri Roberto Vecchioni Michele Zarrillo e i Cugini di campagna | cosa fare nel weekend del primo maggio
Nel fine settimana dal primo al tre maggio, diverse località della provincia offrono un ricco programma di eventi. Sono previsti concerti di artisti noti, attività all'aperto, manifestazioni culturali e occasioni di svago per i partecipanti. La città e le zone limitrofe si preparano ad accogliere residenti e visitatori con un calendario vario che invita a partecipare a queste iniziative.
Nel weekend tra l’1 e il 3 maggio Agrigento e la provincia propongono un calendario che spazia tra grandi concerti, iniziative all’aria aperta, eventi culturali e momenti di festa. Dai live di Giusy Ferreri, Michele Zarrillo, Roberto Vecchioni e i Cugini di campagna agli appuntamenti tra giardino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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