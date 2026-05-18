Roberto Vecchioni è stato ricoverato a causa di un grave malore e ha trascorso diversi mesi lontano dalla televisione e dagli eventi pubblici. Recentemente, l’artista è tornato a parlare pubblicamente, condividendo la sua esperienza e le difficoltà legate alla sua condizione di salute. La sua assenza prolungata aveva generato preoccupazioni tra i fan e il pubblico. Attualmente, non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni di salute o sulle cure in corso.

Dopo mesi di assenza dalla televisione e dalla scena pubblica, Roberto Vecchioni è tornato davanti alle telecamere raccontando per la prima volta il drammatico problema di salute che lo ha colpito negli ultimi mesi. Il celebre cantautore milanese ha spiegato di aver vissuto momenti molto difficili, al punto da temere seriamente di non farcela. Un racconto intenso e toccante, condiviso durante la trasmissione In altre parole condotta da Massimo Gramellini, dove il “Professore” ha scelto di aprirsi senza filtri sul periodo più complicato della sua vita recente. Il racconto drammatico di Roberto Vecchioni: ecco cosa ha avuto. Nel corso dell’intervista, Roberto Vecchioni ha ricordato il momento esatto in cui tutto è cambiato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tanta paura per Roberto Vecchioni: il grave malore, il ricovero e il rischio di non farcela, come sta adesso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ho avuto paura di morire, c’era il diavolo che tirava. Stavo guardando l’Inter e mi sono fermato come uno stoccafisso”: Roberto Vecchioni torna in tv dopo il malore“Ero a metà tra di qua e di là, di là c’era il diavolo che tirava, di qua c’erano per fortuna tre cardiochirurghi molto bravi.

Leggi anche: Roberto Vecchioni ha avuto un malore mentre vedeva l'Inter, "Non riuscivo più a muovermi": come sta oggi

Roberto Vecchioni: Ho avuto paura di morire, il ritorno in tv e il racconto del grave malore. Come sta oggiDopo mesi di assenza dalle scene, il cantautore è tornano in televisione raccontando senza filtri il grave malore che lo ha improvvisamente colpito. libero.it

Roberto Vecchioni torna in tv dopo il malore: Ho rischiato di morireRoberto Vecchioni racconta degli ultimi e difficili mesi che hanno caratterizzato la sua salute: Ho rischiato di morire, ha spiegato a In altre parole ... dilei.it