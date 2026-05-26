Roberto Vecchioni in concerto al Teatro Chiesa con il nuovo tour Tra il silenzio e il tuono

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 27 maggio si terrà al Teatro Ivo Chiesa di Genova il concerto di Roberto Vecchioni, nell'ambito della rassegna “Il Teatro è live”. L'artista partecipa con il nuovo tour “Tra il silenzio e il tuono”. Vecchioni, noto per la sua voce calda e profonda, è considerato uno dei principali interpreti della canzone d’autore, oltre a essere scrittore e poeta. L'evento è il secondo appuntamento della stagione al Teatro Nazionale.

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Torna la rassegna “Il Teatro è live” al Teatro Nazionale di Genova. Protagonista del secondo appuntamento, mercoledì 27 maggio al Teatro Ivo Chiesa, sarà Roberto Vecchioni, uno dei padri della canzone d’autore, interprete dalla voce calda e profonda, scrittore e poeta raffinato, nonché apprezzato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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