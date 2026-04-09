Roberto Vecchioni alla ChorusLife Arena con Tra il silenzio e il tuono tour

Roberto Vecchioni si esibirà alla ChorusLife Arena con il suo tour intitolato “Tra il silenzio e il tuono”. L’artista ha recentemente pubblicato il libro “L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola” con l’editore Piemme. Il tour prende il nome da uno dei suoi ultimi lavori letterari, “Tra il silenzio e il tuono”, pubblicato da Einaudi nel 2024.

Roberto Vecchioni, dopo il successo dell’ultimo libro “L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola” (Piemme), continua con “Tra il Silenzio e il Tuono Tour” che prende il nome da uno dei suoi lavori letterari (“Tra il silenzio e il tuono”, Einaudi 2024). Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, in programma nei luoghi più suggestivi d’Italia, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” (2018, Etichetta DME), per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica e la parola. Già dal titolo, autocitazione di “Chiamami ancora amore”, emerge il rimando autobiografico insieme all’analisi dei grandi temi che animano la passione dell’autore: la letteratura, la filosofia, la musica e il cinema. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Roberto Vecchioni al Teatro Colosseo: Tra il silenzio e il tuono, il viaggio di un eterno ragazzoIl 22 aprile Roberto Vecchioni porta al Teatro Colosseo di Torino il tour Tra il silenzio e il tuono. Uno spettacolo tra classici e monologhi sulla vita e lo spirito. torinotoday.it