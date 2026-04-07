Roberto Vecchioni al Teatro Colosseo | Tra il silenzio e il tuono il viaggio di un eterno ragazzo

C’è chi lo chiama "Prof", chi lo considera un filosofo della musica e chi, semplicemente, non può fare a meno delle sue storie. Mercoledì 22 aprile, alle ore 20.30, Roberto Vecchioni torna per l’undicesima volta sul palco del Teatro Colosseo (Via Madama Cristina 71) con il suo nuovo tour "Tra il silenzio e il tuono". Uno spettacolo che promette di essere molto più di un concerto: un intreccio raffinato tra musica, letteratura e quella capacità unica di raccontare l'antico attraverso la lente della contemporaneità. Il titolo del tour nasce dall'ultimo successo letterario di Vecchioni (edito da Einaudi) e da un'autocitazione della celebre Chiamami ancora amore. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Roberto Vecchioni, “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” al Brancaccio: nuova dataLa data del tour di Roberto Vecchioni “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” prevista per il prossimo 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma è stata...

Roberto Vecchioni in concerto al Teatro MetropolitanDopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna...

Temi più discussi: I Ricchi e Poveri hanno ricevuto ieri sera nella Sala del Maggior Consiglio il 1° Premio Palazzo Ducale Oltre Le Mura, consegnato nel corso dell’incontro Quando il pop è planetario che ha aperto il ciclo Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista, curato da Robert; I Ricchi e Poveri a Palazzo Ducale inaugurano il ciclo Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista; Teatro EuropAuditorium; Ai Ricchi e Poveri il 1° Premio Palazzo Ducale oltre le mura.

Napoli, il concerto di Roberto Vecchioni al Teatro Augusteo sarà dedicato alla prevenzione oncologicaSarà dedicata a Melanoma, la prevenzione oncologica lo spettacolo di Roberto Vecchioni, a Napoli il 15 aprile alle 21 nel Teatro Augusteo. Parte dell'incasso del suo Tra il silenzio e il tuono tour ... ilmattino.it

Roberto Vecchioni si ferma per motivi di salute: saltato il concerto di stasera a Roma. Come sta il cantautoreVenerdì 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma sarebbe dovuto andare in scena il primo concerto del tour Tra il silenzio e il tuono, ma Roberto Vecchioni ha deciso di fermarsi per motivi di salute. Il ... ilmessaggero.it

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