Roberta Galletta dell’Accademia di Belle Arti di Foggia riceve il ' Compasso d’Oro Young' con ' Pastation'

Roberta Galletta, laureata in Interior Design, ha ricevuto il 'Compasso d’Oro Young' per il progetto 'Pastation'. La premiazione è avvenuta durante la XXIX edizione del Premio Compasso d’Oro ADI, con la giuria internazionale che ha riconosciuto l’opera sviluppata nel corso di Product Design presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.

La giuria internazionale della XXIX edizione del Premio Compasso d’Oro ADI ha conferito l’attestato ‘Compasso d’Oro Young’ al progetto ‘Pastation’ di Roberta Galletta, laureata al biennio di Interior Design dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, sviluppato nell’ambito del corso di Product Design. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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