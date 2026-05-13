Michaela Di Donna è la nuova presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia

Dopo dieci mesi di commissariamento, il ministero dell’Università e della Ricerca ha nominato Michaela Di Donna come nuova presidente dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente competente, segnando il passaggio di consegne con la precedente gestione. La designazione arriva in un momento di transizione per l’istituto, che si prepara a riprendere le attività sotto la guida di un nuovo incarico.

Dopo dieci mesi di commissariamento, l’Accademia delle Belle Arti di Foggia ha una nuova presidente: il ministero dell’Università e della Ricerca ha nominato Michaela Di Donna.Il suo nome figurava già tra i cinque candidati alla presidenza a settembre del 2024. Era rimasta fuori, però, dalla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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