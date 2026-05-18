Artigianato e Design | la memoria dell' oro Incontro con gli artigiani orafi Alejandro Marmolejo Hernández e Ilario Fucci all' Accademia di Belle Arti

Si è svolto presso l'Accademia di Belle Arti un incontro dedicato all'artigianato e al design nel settore orafo. Due artigiani, uno di origini latinoamericane e l’altro italiano, hanno presentato il loro lavoro e condiviso le tecniche utilizzate nella creazione di gioielli tradizionali del Mediterraneo. Durante l’evento sono stati mostrati alcuni pezzi che riflettono la storia e le influenze culturali di questa tradizione. L’appuntamento ha coinvolto studenti e appassionati nel conoscere i processi di lavorazione e il valore del mestiere orafa.

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