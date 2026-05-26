Roberta Bruzzone | A Parma non sono stati aggrediti solo due professori È stato preso a bastonate il principio di autorità

A Parma, non sono stati solo due professori ad essere aggrediti, ma si è colpito anche il principio di autorità. L’episodio è iniziato con un rimprovero per una lattina calciata contro un’auto in sosta, e si è poi trasformato in un’aggressione fuori da una scuola, con calci, bastonate e cinghiate.

Un rimprovero per una lattina calciata contro un’auto in sosta. Poi l’aggressione, fuori dalla scuola, con calci, bastonate e cinghiate. Infine il video, finito online, che mostra la scena e le risate dei responsabili. Quanto accaduto a Parma nei pressi di un istituto scolastico ha riacceso il dibattito sulla violenza negli istituti e sulla tenuta dell’autorità educativa. Come è ormai tristemente noto, due docenti di un istituto superiore sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi al termine di una giornata di lezioni. Il movente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe nato all’interno della scuola: un professore aveva richiamato uno studente per il gesto della lattina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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