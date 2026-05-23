Professori aggrediti da un gang di studenti uno di loro preso a bastonate | Ti faccio saltare la testa

Da today.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due docenti dell'Itis "Leonardo da Vinci" di Parma sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti. Uno di loro è anche stato preso a bastonate. Il gruppo responsabile, descritto come una "baby gang" spesso armata di spray al peperoncino, si sarebbe già reso protagonista nelle settimane. 🔗 Leggi su Today.it

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