Professori aggrediti da un gang di studenti uno di loro preso a bastonate | Ti faccio saltare la testa
Due docenti dell'Itis "Leonardo da Vinci" di Parma sono stati aggrediti da un gruppo di adolescenti. Uno di loro è anche stato preso a bastonate. Il gruppo responsabile, descritto come una "baby gang" spesso armata di spray al peperoncino, si sarebbe già reso protagonista nelle settimane. 🔗 Leggi su Today.it
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Un pestaggio in pieno giorno, a pochi passi da scuola. Due professori aggrediti da un gruppo di studenti. x.com
Chi non vuole studiare vada a lavorare nei campi. Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di ragazzi in un parco mentre cercavano di calmare una situazione degenerata davanti ad alcuni studenti. facebook
Docenti aggrediti da studenti a Parma. Il Ministro Valditara informato della situazione. Il preside: Riflessione approfondita, vicinanza alla comunità scolasticaLa Questura di Parma, nel tardo pomeriggio, ha confermato la dinamica dopo aver svolto accertamenti anche sulla provenienza del filmato. I docenti, fanno sapere dagli uffici, non sporgeranno denuncia. orizzontescuola.it
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