Roberta Bertacchi morta in casa 2 anni fa il caso resta aperto per dubbi sul suicidio | Non era sola

Notizia in breve

Il caso della morte di una donna di 26 anni avvenuta il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione di Casarano rimane aperto. La donna è stata trovata impiccata con una sciarpa da stadio, ma ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, poiché non era sola al momento della morte. La procura sta ancora valutando le circostanze e non sono stati formulati al momento ipotesi definite.