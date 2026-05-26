Roberta Bertacchi morta in casa 2 anni fa il caso resta aperto per dubbi sul suicidio | Non era sola
Il caso della morte di una donna di 26 anni avvenuta il 6 gennaio 2024 nella sua abitazione di Casarano rimane aperto. La donna è stata trovata impiccata con una sciarpa da stadio, ma ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, poiché non era sola al momento della morte. La procura sta ancora valutando le circostanze e non sono stati formulati al momento ipotesi definite.
Resta aperto il caso relativo alla morte di Roberta Bertacchi, 26enne trovata impiccata nella sua casa di Casarano con una sciarpa da stadio la mattina del 6 gennaio 2024. Era indagato per istigazione al suicidio l'ex fidanzato Davide Falcone, attualmente a processo per maltrattamenti. Secondo il gip del tribunale di Lecce, Falcone avrebbe mentito sulla notte del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si allungano ombre inquietanti sulla morte di Roberta Bertacchi, la giovane di 26 anni, originaria di Ruffano, trovata impiccata sul balcone della sua abitazione, alla periferia di Casarano, la mattina del 6 gennaio 2024. Il gip del tribunale di Lecce, Francesco V facebook
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