Roberta Bertacchi impiccata al balcone a 26 anni l' audio con le urla e i dubbi sul suicidio | aperte nuove indagini

Il Gip di Lecce ha disposto nuove indagini sulla morte di una donna di 26 anni, trovata impiccata al balcone di casa nel 2024. Un audio con urla e dubbi sul suicidio è stato acquisito, spingendo le autorità a approfondire il caso. La procura ha deciso di riesaminare la vicenda, senza confermare al momento eventuali ipotesi di reato. La donna era stata trovata senza vita in circostanze che hanno sollevato interrogativi.

Il Gip di Lecce Francesco Valente vuole vederci chiaro sulla morte di Roberta Bertacchi, trovata impiccata al balcone di casa sua a Casarano nel 2024, e per questo ha disposto nuove indagini sul suo decesso. Il magistrato, in particolare, non intende archiviare il fascicolo che vede indagato l'ex. 🔗 Leggi su Today.it

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