Giovane atleta catanese precipitata dal balcone indagini in corso per istigazione al suicidio

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da un balcone nel centro di Brolo durante la notte. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per accertare le circostanze dell’incidente, che al momento risultano ancora in fase di approfondimento. La giovane atleta catanese si trova attualmente in ospedale in condizioni critiche. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e dei media locali.

È ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. La giovane, originaria di Catania, è stata trasferita all’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo dopo un primo intervento chirurgico eseguito al nosocomio di Patti. La ragazza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate La giovane atleta precipitata dal balcone, ricovero a Palermo e indagini in corso per istigazione al suicidioÈ ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. Lancia la moglie dal balcone e si getta: morti entrambi. Indagini in corsoOmicidio suicidio a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una coppia è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Vola dal balcone durante una trasferta sportiva, grave una 16enne; Lipari sotto shock, giovane isolano accoltellato da un uomo originario di Catania; Modica, attimi di terrore sul ponte Caitina: giovane precipita per trenta metri. Minorenne catanese precipita da un balcone nella notte a Brolo: è in prognosi riservataI fili della biancheria avrebbero attenuato l'impatto: i carabinieri indagano per capire esattamente la dinamica di quanto accaduto ... lasicilia.it Complimenti a Elisa Pilotti, giovane atleta di Pergine , che si è laureata campionessa italiana di reining nella categoria Rookie Level 1, in sella alla sua cavalla Miss Spook Olena Un risultato straordinario che premia talento , impegno e facebook Due medaglie d’oro per la giovane atleta reatina Cesarini x.com