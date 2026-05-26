Rivouzione | Cene primo storico comune a guida leghista cambia rotta

A Cene, storico comune leghista da oltre 30 anni, il sindaco uscente ha perso le elezioni. Roberto Radici, insegnante di sostegno e allenatore, ha battuto Gaia Anselmi, candidata della Lega. È la prima volta che il partito di destra guida il Comune, segnando un cambiamento dopo decenni di amministrazioni di area moderata. La vittoria si è concretizzata con una differenza di voti ancora da ufficializzare.

Cene, la principale roccaforte leghista, è caduta. Nel primo Comune conquistato dalla Lega nella sua storia, governato senza pause dal 1990, il civico moderato Roberto Radici, insegnante di sostegno noto come allenatore della Gandinese, ha sconfitto la leghista Gaia Anselmi. Radici ha vinto con 1.178 voti (61,04%) a 752 (38,96%). "Non abbiamo fatto il lavoro di questi mesi per sconfiggere la Lega a Cene dopo 36 anni - ha detto Radici -. Abbiamo lavorato per creare un programma". "La gente voleva cambiare, giusto così", il commento della sconfitta. A Clusone ha vinto il sindaco uscente di centrosinistra Massimo Morstabilini, così come a Sorisole è stato confermato Stefano Vivi (centrodestra). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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