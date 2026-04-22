La Renaissance Valdôtaine cambia rotta | nuova guida e strategia

Martedì 14 aprile si è svolta ad Aosta l’assemblea generale di un movimento politico valdostano, durante la quale sono state annunciate modifiche alla leadership e alla strategia dell’organizzazione. La riunione ha portato alla definizione di una nuova configurazione della guida e di alcune linee direzionali per il futuro. La discussione ha coinvolto i rappresentanti del movimento e ha concluso con una revisione delle modalità di gestione e di orientamento politico.

L’assemblea generale del movimento La Renaissance Valdôtaine, svoltasi martedì 14 aprile ad Aosta, ha sancito una nuova configurazione per la leadership e la direzione strategica della formazione politica. Durante l’incontro, i componenti del movimento hanno confermato all’unanimità la guida di Giovanni Girardini alla presidenza, mentre la gestione della segreteria politica è stata affidata a Elso Gerandin, che assumerà l’incarico con un mandato limitato nel tempo fino al prossimo appuntamento con le elezioni politiche. La riorganizzazione interna vede anche la presenza di Rossana Scapoli e Alessandro Tillier nei ruoli di vice-segretari, con Adriana Bassino incaricata della tesoreria e Lorenzo Cintori designato per coordinare le attività di comunicazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Renaissance Valdôtaine cambia rotta: nuova guida e strategia Notizie correlate Forza Italia cambia rotta: Enrico Costa guida la Camera, Barelli al GovernoA Palazzo Montecitorio, una riunione improvvisa e serale tra i deputati di Forza Italia ha sancito il passaggio di testimone alla guida del gruppo... Valguarnera, Forza Italia cambia rotta: Galante guida il nuovo corsoSalvatore Galante assume la guida di Forza Italia a Valguarnera, segnando un cambio di passo strategico per l’area moderata nel territorio. Altri aggiornamenti La Renaissance Valdôtaine aderisce al Centrodestra valdostanoDopo l'uscita dagli Autonomisti di centro, La Renaissance Valdôtaine annuncia ufficialmente l'adesione al progetto del Centrodestra valdostano, che vede insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, ... ansa.it La Renaissance valdôtaine, Girardini riconfermato presidenteL'assemblea degli iscritti di La Renaissance valdôtaine ha riconfermato Giovanni Girardini alla guida del movimento civico e Roberta Carla Balbis segretaria. Del nuovo gruppo direttivo fanno parte ... ansa.it