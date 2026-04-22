Apple cambia rotta | l’intelligenza artificiale guida il nuovo corso

Durante un incontro riservato con i dipendenti nel pomeriggio di ieri, un dirigente di Apple ha annunciato un cambiamento nella strategia aziendale, con l’intelligenza artificiale al centro delle future iniziative. L’evento si è svolto nello Steve Jobs Theater, dove sono stati condivisi dettagli sui piani di sviluppo e sulle priorità di innovazione dell’azienda. La comunicazione ha segnato un nuovo indirizzo per il gruppo, con l’AI come elemento chiave.

Nello Steve Jobs Theater, durante un incontro riservato con i dipendenti avvenuto ieri pomeriggio, Ternus ha delineato la nuova direzione strategica di Apple, ponendo l’intelligenza artificiale come perno fondamentale dello sviluppo futuro dell’azienda. Il discorso, avvenuto nel momento del passaggio di consegne al vertice operativo, ha delineato una roadmap tecnologica volta a sbloccare nuove possibilità per utenti e servizi attraverso l’integrazione massiccia dell’AI. Il nuovo scenario si apre con le parole di Ternus, che ha manifestato un forte entusiasmo per l’incarico appena assunto, definendo questo periodo come il più stimolante della sua carriera professionale per la costruzione di nuovi prodotti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple cambia rotta: l’intelligenza artificiale guida il nuovo corso APPLE INTELLIGENCE sceglie GEMINI di GOOGLE. Ecco PERCHÉ #Shorts Notizie correlate Valguarnera, Forza Italia cambia rotta: Galante guida il nuovo corsoSalvatore Galante assume la guida di Forza Italia a Valguarnera, segnando un cambio di passo strategico per l’area moderata nel territorio. Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Apple Inc.: cambio di rotta da parte di BNP Paribas; Laboratorio Apple: nel post Cook, la sfida di Ternus con la nuova strategia; Apple cambia guida: Tim Cook lascia il ruolo di Ceo a John Ternus; Apple sceglie i satelliti Amazon e dice addio a Starlink. Cosa sappiamo dell’accordo. Apple cambia rotta: l'iPad 12 potrebbe montare il chip di iPhone 17Nuove indiscrezioni parlano di un salto generazionale piuttosto importante, con l'iPad 12 che dovrebbe equipaggiare il chip A19 di iPhone 17. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro iPad 12 ... multiplayer.it Apple, annunciato l'addio il 15 aprile: è la fine di un'eraIl cambio ai vertici dell’intelligenza artificiale di Apple segna uno dei passaggi più delicati degli ultimi anni. John Giannandrea, figura centrale nella costruzione della strategia AI dell’azienda, ... msn.com Money.it. . Apple cambia CEO: quanto guadagna John Ternus L'analisi completa nei commenti. Apple ha annunciato un importante cambio al vertice: dal 1° settembre 2026 Tim Cook lascerà il ruolo di CEO per diventare Presidente Esecutivo. A guidare l’a - facebook.com facebook In casa #Apple cambia tutto, Tim Cook non sarà più amministratore delegato: ecco chi è il nuovo CEO John Ternus x.com