Rivoluzione welfare a Ravenna | se 9 lavoratori su 10 sono insoddisfatti la svolta è etica e digitale
A Ravenna, il 26 maggio 2026, sono stati annunciati cambiamenti nel sistema di welfare aziendale. La novità riguarda un'ampia riforma che punta a integrare tecnologie digitali e principi etici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dei lavoratori. La decisione arriva dopo che circa il 90% dei dipendenti si era espresso come insoddisfatto delle attuali misure di supporto. La svolta coinvolge diverse aziende locali che adottano nuove soluzioni digitali e approcci più etici.
Ravenna, 26 maggio 2026 - Il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici non è più solo una tematica etica, ma la principale leva per la competitività aziendale. I dati globali delineano uno scenario allarmante: secondo il report State of the Global Workplace 2026 di Gallup, in Europa l'88% della forza lavoro si dichiara distante dai valori della propria azienda. Questo diffuso disimpegno si traduce in un distacco motivazionale per il 73% dei dipendenti e in un impatto negativo sul clima interno per il 15%. A livello globale, il tasso di coinvolgimento è sceso al 20%, il livello più basso dal 2020, generando una perdita di produttività stimata in ben 10 trilioni di dollari per l'economia mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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