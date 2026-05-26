Rivoluzione welfare a Ravenna | se 9 lavoratori su 10 sono insoddisfatti la svolta è etica e digitale

Notizia in breve

A Ravenna, il 26 maggio 2026, sono stati annunciati cambiamenti nel sistema di welfare aziendale. La novità riguarda un'ampia riforma che punta a integrare tecnologie digitali e principi etici, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dei lavoratori. La decisione arriva dopo che circa il 90% dei dipendenti si era espresso come insoddisfatto delle attuali misure di supporto. La svolta coinvolge diverse aziende locali che adottano nuove soluzioni digitali e approcci più etici.