Recenti studi evidenziano un livello elevato di insoddisfazione tra i lavoratori europei riguardo al welfare aziendale, con il 88% che si dichiara disimpegnato. In Italia, il 23 aprile a Bari si è svolto un evento organizzato da Zeta Service e Satispay, con l’obiettivo di analizzare e proporre nuove idee per il miglioramento delle politiche di welfare sul luogo di lavoro.

Gallup: l’88% dei lavoratori europei è disingaggiato. Il 23 aprile a Bari il Roadshow di Zeta Service e Satispay per ripensare il welfare aziendale. Il welfare aziendale italiano è a un punto di svolta. Con 9 lavoratori su 10 insoddisfatti e un engagement europeo fermo al 12% (Gallup 2026), il tema del benessere organizzativo diventa una priorità strategica per le imprese. Nel 2025 il coinvolgimento globale è sceso al 20%, il livello più basso dal 2020, generando una perdita di produttività stimata in 10 trilioni di dollari. Un dato che fotografa un malessere diffuso e un rischio concreto: il cosiddetto carewashing, ovvero la distanza tra la retorica aziendale sul benessere e l’esperienza reale delle persone.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Welfare aziendale in crisi: 9 lavoratori su 10 insoddisfatti

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