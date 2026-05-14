Conferenza GARR 2026 | Pisa ospita confronto su etica digitale e autonomia tecnologica

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si tiene la Conferenza GARR 2026, un evento annuale che riunisce professionisti e ricercatori del settore digitale. La manifestazione si concentra sulle infrastrutture e i servizi digitali, coinvolgendo esperti provenienti da diverse istituzioni. Tra i temi affrontati ci sono l’etica digitale e l’autonomia tecnologica, con interventi e discussioni su come queste aree si sviluppano e influenzano il mondo della ricerca e dell’istruzione. L’appuntamento si svolge nel capoluogo toscano, attirando partecipanti da varie parti del paese.

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Pisa, 14 maggio 2026 – Torna la Conferenza GARR, l’appuntamento annuale della comunità della ricerca e dell’istruzione dedicato all’evoluzione delle infrastrutture e dei servizi digitali. L’edizione 2026, dal titolo “La forma del cambiamento. Tra etica digitale e radici condivise”, si terrà dal 19 al 21 maggio presso l’Università di Pisa, con una giornata di formazione prevista il 18 maggio. All’evento parteciperanno esponenti del panorama scientifico e tecnologico nazionale e internazionale. Tra gli oltre 50 relatori figurano Edoardo Martelli (CERN), Walter Quattrociocchi (Sapienza Università di Roma), Adriano Fabris e Paolo Passaglia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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