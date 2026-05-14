Conferenza GARR 2026 | Pisa ospita confronto su etica digitale e autonomia tecnologica

A Pisa si tiene la Conferenza GARR 2026, un evento annuale che riunisce professionisti e ricercatori del settore digitale. La manifestazione si concentra sulle infrastrutture e i servizi digitali, coinvolgendo esperti provenienti da diverse istituzioni. Tra i temi affrontati ci sono l’etica digitale e l’autonomia tecnologica, con interventi e discussioni su come queste aree si sviluppano e influenzano il mondo della ricerca e dell’istruzione. L’appuntamento si svolge nel capoluogo toscano, attirando partecipanti da varie parti del paese.

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