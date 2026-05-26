L'AC Milan ha comunicato l'esonero immediato di quattro figure chiave: l’Amministratore Delegato, il Direttore Sportivo, l’allenatore e il Direttore Tecnico. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi delle decisioni.

L’ AC Milan ha annunciato un clamoroso azzeramento totale dei propri vertici sportivi e dirigenziali, esonerando con effetto immediato l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare, l’allenatore Massimiliano Allegri e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. Come riportato nella nota ufficiale pubblicata da acmilan.com, la drastica decisione della proprietà è scattata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, culminato in una decisiva sconfitta che ha spinto il club a una profonda riorganizzazione interna. In questo scenario di totale rifondazione, l’unica figura a mantenere salda la propria posizione all’interno del club rossonero è Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione totale in casa Milan: esonerati in blocco Allegri, Furlani, Tare e Moncada

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