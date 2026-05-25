Rivoluzione Milan | via Allegri Furlani Tare e Moncada

Il Milan ha annunciato le dimissioni di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. La decisione è arrivata dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha eliminato la squadra dalla qualificazione alla prossima Champions League. Nessun dettaglio sui motivi delle scelte è stato comunicato ufficialmente. La dirigenza ha indicato di voler procedere con un nuovo assetto societario e tecnico. La squadra si trova ora senza allenatore e con un nuovo management.

Rivoluzione in casa Milan all’indomani della sconfitta casalinga con il Cagliari che è costata ai rossoneri la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. “Con effetto immediato, s i conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada – si legge in un comunicato di RedBird Capital Partners – A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club”. La proprietà rossonera ha aggiunto che “ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Milan, è rivoluzione: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada

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