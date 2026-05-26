Nelle ultime ore, il Milan ha accelerato la ricerca di un nuovo direttore sportivo e ha scelto Fabio Paratici come candidato principale. La società ha deciso di affidargli il compito di guidare la ricostruzione dell’area tecnica. La decisione arriva dopo un’intensa fase di valutazioni e incontri, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi. La nomina di Paratici rappresenta un passo importante nel processo di riorganizzazione della dirigenza rossonera.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il club accelera per definire il nuovo organigramma prima del Mondiale: avviati contatti concreti con l'attuale dirigente della Fiorentina, mentre si allontana l'ipotesi Carnevali. La ricerca del nuovo direttore sportivo in casa Milan ha registrato un’improvvisa accelerazione nelle ultime ore, individuando in Fabio Paratici il candidato principale per guidare la ricostruzione dell’area tecnica rossonera. Come rivelato da un’indiscrezione giornalistica diffusa da MilanNews. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Rivoluzione Milan: Fabio Paratici è il prescelto di Cardinale per rifondare la dirigenza rossonera

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