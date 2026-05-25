Il crollo con il Cagliari accelera la rivoluzione Milan | Cardinale azzera la dirigenza lasciano in tre

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, che ha eliminato il Milan dalla corsa Champions League, il presidente del club ha deciso di azzerare tutta la dirigenza. Solo tre membri del team dirigenziale sono rimasti in carica, mentre il resto è stato esonerato o ha lasciato volontariamente. La decisione è stata presa subito dopo la partita, senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

La clamorosa sconfitta interna subita ieri sera a San Siro contro il Cagliari, che ha sancito la definitiva sottomissione del Milan all’esclusione dalla prossima Champions League, ha innescato un’immediata e radicale rivoluzione ai vertici del club rossonero. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha deciso di azzerare l’attuale management sportivo e societario: l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada sono ormai prossimi all’addio, con le ufficializzazioni delle rispettive separazioni attese già nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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GOL DI CAGLIARI MILAN 0-1: LEAO DECIDE LA PRIMA SFIDA DEL NUOVO ANNO!

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