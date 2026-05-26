In vista della prossima estate, l’Inter potrebbe vendere due dei suoi giocatori: Frattesi e Carlos Augusto. La società valuta la possibilità di cessioni per finanziare acquisti futuri. La decisione è ancora da definire, ma i due calciatori sono considerati tra i principali obiettivi di mercato. La trattativa dipende da eventuali offerte ufficiali e dalla volontà dei giocatori di trasferirsi altrove.

L’ Inter si prepara ad affrontare la sessione estiva di calciomercato e, secondo quanto riportato da un’indiscrezione giornalistica pubblicata da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra valuta i possibili addii di Davide Frattesi e Carlos Augusto. Entrambi i calciatori, arrivati a Milano nel 2024, rischiano di salutare la squadra a causa della mancanza di una maglia da titolare in vista della prossima stagione. I due profili, pur avendo dimostrato il proprio valore in diverse occasioni nell’ultimo biennio, non rientrano nelle primissime scelte iniziali dello staff tecnico guidato da Cristian Chivu, spingendo la società a fare profonde riflessioni sulla loro permanenza in rosa anche per assecondare i nuovi obiettivi in entrata. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Rivoluzione Inter: Frattesi e Carlos Augusto possono partire in estate per finanziare i nuovi colpi

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Bomba! CHIVU Stravolge lInter! Mercato Pazzesco

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