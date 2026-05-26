castellabate il cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del polo fieristico mmt

A Castellabate torna il Polo Fieristico M.M.T., evidenziando l’attività di imprese e settori come agricoltura, edilizia e trasporti nel Cilento. Il territorio, noto per turismo e mare, vede anche un settore produttivo attivo che sostiene l’economia locale. La riapertura del polo rappresenta un punto di riferimento per le aziende che operano nell’area. La presenza di imprese e cantieri continua a caratterizzare lo sviluppo economico del territorio cilentano.

C’è un Cilento che vive di turismo e mare, ma anche di agricoltura, cantieri, mezzi da lavoro e imprese che ogni giorno contribuiscono alla crescita del territorio. È questo il volto che dal 30 maggio al 2 giugno sarà protagonista a San Marco di Castellabate con la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., in programma in località Torretta. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione organizzata dall’associazione Giovani Annunziata, con il patrocinio del Comune di Castellabate, torna con l’obiettivo di valorizzare il mondo delle macchine movimento terra, dell’edilizia e dell’agricoltura, settori che rappresentano ancora oggi una componente fondamentale dell’economia locale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Castellabate, il Cilento del lavoro e delle imprese protagonista con il ritorno del Polo Fieristico M.M.T.

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