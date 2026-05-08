Castellabate | torna il Polo Fieristico MMT tra innovazione lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento

A Castellabate, dal 30 maggio al 2 giugno, si svolge nuovamente il Polo Fieristico M.M.T., un evento che dura quattro giorni e che coinvolge settori come l’innovazione, il lavoro e lo spettacolo. La manifestazione si svolge nel centro del Cilento e vede la partecipazione di diverse aziende e espositori locali e nazionali. L’evento rappresenta un’occasione per promuovere iniziative e attività dedicate al territorio e alle sue potenzialità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T. dal 30 maggio al 2 giugno: quattro giorni tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento. Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 maggio al 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabate.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Castellabate: torna il Polo Fieristico M.M.T. tra innovazione, lavoro e spettacolo nel cuore del Cilento Notizie correlate Polo Fieristico M.M.T. 2026 a Castellabate: macchine e agricolturaDal 30 maggio al 2 giugno a San Marco di Castellabate la seconda edizione tra esposizioni, prove tecniche e novità del settore edilizia e agricoltura... Nuovo polo ferroviario tra innovazione e lavoro: in arrivo un hub manutentivo“Un impianto industriale di primo livello, competenze all’avanguardia che si avvalgono di tutti i più moderni strumenti digitali. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Castellabate, torna il polo fieristico Mmt per agricoltura ed edilizia; Castellabate, torna il Polo Fieristico M.M.T. dal 30 maggio al 2 giugno; Polo Fieristico MMT 2026 a Castellabate | macchine e agricoltura. Castellabate (SA), torna il Polo Fieristico M.M.T.Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi per professionisti e appassionati del settore: dal 30 maggio al 2 giugno, in località Torretta a San Marco di Castellabat ... irpinia24.it Ampliamento del polo fieristico di Rimini: lunedì 11 maggio termine ultimo per le osservazioni dei cittadini - facebook.com facebook