Ritorno alla terra in visita da quattro Paesi europei tra aziende agricole casearie e incontri con gli amministratori

Dieci rappresentanti di Italia, Grecia, Francia, Cipro e Croazia hanno visitato aziende agricole, casearie e incontrato amministratori locali in Romagna, tra le valli del Rubicone, Savio e Valmarecchia. La visita rientra nel progetto europeo Erasmus Plus, che coinvolge queste nazioni e mira a promuovere il ritorno alla terra attraverso incontri con imprenditori agricoli, operatori del turismo e associazioni culturali.

Dieci rappresentanti di Italia, Grecia, Francia, Cipro e Croazia hanno fatto tappa in Romagna," incontrando imprenditori agricoli, operatori del turismo e Associazioni culturali distribuiti dalla Valmarecchia, Valle del Rubicone e Valle del Savio, nell’ambito del progetto europeo "Erasmus Plus -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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THE FINAL SIGN--The Global Hatred of Israel is the Final Prophetic Sign

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