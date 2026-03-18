Convergenze Creative | quattro incontri gratuiti a Teatro per leggere il presente Geopolitica con Cozzi e Musumeci prevenzione con gli Heime Scienza e Filosofia con Azzali
Dal 1 al 4 aprile alle ore 19.00 si svolge al Teatro Verdi di Montecatini Terme la seconda edizione del festival “Convergenze Creative”, organizzato dal Comune di Montecatini Terme. L’evento prevede quattro incontri gratuiti dedicati a temi come geopolitica, prevenzione, scienza e filosofia, con partecipazione di esperti come Cozzi, Musumeci, gli Heime e Azzali.
Dal 1 al 4 aprile alle ore 19.00 torna al Teatro Verdi di Montecatini Terme – organizzato dal Comune di Montecatini Terme – il Festival “Convergenze Creative” (II Edizione). Quattro serate di incontri gratuiti con noti divulgatori e stimati professionisti che si avvicenderanno sul Palco per affrontare temi cruciali nella scuola di oggi, dalle dipendenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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