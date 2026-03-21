Maura Locatelli, storica segretaria, racconta il lato umano di Umberto Bossi, offrendo un ritratto inedito del leader politico. Con una voce sottile, esprime il rammarico di non aver potuto salutarlo per l’ultima volta, ricordando con tenerezza i momenti condivisi. Le sue parole svelano aspetti privati e intimi di Bossi, lontani dalle immagini pubbliche.

«Mi spiace non essere riuscita a salutarlo per l’ultima volta». Maura Locatelli ha una voce sottile e i ricordi teneri come fotografie di famiglia. È stata la segretaria di Umberto Bossi per 15 anni, quelli ruggenti e decisivi, quelli della Lega di lotta e di governo. Oggi chiude gli occhi e vede tutti i Bossi possibili: il segretario indaffarato, il politico scaltro, soprattutto l’uomo del popolo che ha saputo interpretare i sogni della gente del Nord senza cravatta. La rossa di via Bellerio ha un’urgenza, «descrivere, a beneficio di chi non l’ha conosciuto, l’umanità di una persona speciale». Signora Locatelli, come ha conosciuto Umberto Bossi? «A un comizio nella mia città, Genova, negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Maura Locatelli, la storica segretaria: «Vi racconto il lato umano segreto di Umberto Bossi», ritratto inedito del «Senatur»

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