Ritardi sull’Alta Velocità Milano-Bologna rallentamenti fino a 2 ore | Una persona sui binari Situazione in ripresa

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Milano-Bologna ha subito ritardi fino a due ore a causa di una persona sui binari. La situazione sta migliorando e i treni stanno tornando alla normale velocità.

È in graduale ripresa la circolazione ferroviaria, dopo i forti rallentamenti sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna. Rfi aveva segnalato la «presenza di persone non autorizzate» nei pressi dei binari all’altezza di Reggio Emilia. I treni dell’Alta Velocità rischiano di dover viaggiare sulla linea convenzionale, con relative limitazioni della velocità. La prima segnalazione era partita alle 13.30, quando erano state avvistate le prime persone nei pressi dei binari. Si sarebbe trattato di una singola persona. Quali treni sono coinvolti da ritardi, cambi di stazioni e variazioni. I treni direttamente coinvolti e oggetto di variazioni: FR 9514 Salerno (partito alle 9. 🔗 Leggi su Open.online

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Alta Velocità nel caos: sabotaggi su Roma-Napoli e Roma-Firenze, ritardi fino a 140 minuti

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