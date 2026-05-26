Ritardi fino a 2 ore sull'Alta Velocità tra Milano e Bologna Trenitalia | Ci sono persone sui binari

Notizia in breve

Un ritardo massimo di due ore si registra sulla linea ad alta velocità tra Milano e Bologna, con la circolazione rallentata a causa di persone non autorizzate sui binari vicino a Reggio Emilia. Trenitalia ha comunicato che l’intervento è in corso e che la presenza di individui sui binari sta causando i forti ritardi. La circolazione dei treni è fortemente rallentata e si stanno gestendo le operazioni di sicurezza.