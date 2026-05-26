Ritardi fino a 2 ore sull'Alta Velocità tra Milano e Bologna Trenitalia | Ci sono persone sui binari
Un ritardo massimo di due ore si registra sulla linea ad alta velocità tra Milano e Bologna, con la circolazione rallentata a causa di persone non autorizzate sui binari vicino a Reggio Emilia. Trenitalia ha comunicato che l’intervento è in corso e che la presenza di individui sui binari sta causando i forti ritardi. La circolazione dei treni è fortemente rallentata e si stanno gestendo le operazioni di sicurezza.
Massimo ritardo fino a 2 ore sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Bologna: la circolazione è fortemente rallentata per la "presenza di persone non autorizzate" nei pressi della linea a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Temi più discussi: Alta Velocità, in un anno ben 973.881 minuti di ritardo; I costi aumentano di nuovo per la linea ferroviaria ad alta velocità più costosa del mondo.; Toh, da quando c'è lei i treni sono più in orario; Maxi blitz interforze a Rogoredo: 250 agenti blindano il bosco, treni bloccati e tonnellate di rifiuti rimossi.
Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi canali. Si registrano ritardi fino a 2 ore. ANSA facebook
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