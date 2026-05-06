Atto vandalico su linea Alta Velocità Roma-Napoli ritardi fino a 60 minuti

Nel pomeriggio si sono verificati disagi sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli in direzione della capitale. Un atto vandalico ha danneggiato l’infrastruttura, causando rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti. La circolazione ferroviaria ha subito interruzioni temporanee a causa del danno causato da persone non identificate. La situazione ha interessato principalmente i treni in transito tra le due città, con conseguenti disagi per i passeggeri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Disagi si sono registrati nel pomeriggio sulla linea Alta Velocità Roma – Napoli, in direzione della capitale, a causa di rallentamenti alla circolazione ferroviaria dovuti a un danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti. Lo rende noto Rfi, che spiega che i treni Alta Velocità hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti. I problemi sono iniziati poco dopo le 15.30 in prossimità di Tora; sono così intervenuti i tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea intorno alle 18.30. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atto vandalico su linea Alta Velocità Roma-Napoli, ritardi fino a 60 minuti Notizie correlate Treni Roma-Firenze: guasto all’alba sulla linea, ritardi fino a 70 minuti. Poi lo stop Alta VelocitàFIRENZE – Mattinata di caos oggi, 11 aprile 2026, sulla linea ferroviaria convenzionale Roma-Firenze per un guasto tecnico ad Orte. Caos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma: ritardi fino a tre oreABBONATI A DAYITALIANEWS Guasto tecnico e circolazione in difficoltà Mattinata complicata per i viaggiatori sulla tratta ferroviaria ad alta velocità... Contenuti utili per approfondire Furto di rame blocca l’Alta Velocità Roma-Napoli: ritardi fino a 100 minutiLa serata di martedì 5 maggio si è trasformata in un calvario per i viaggiatori dell'Alta Velocità sulla tratta Roma-Napoli. A partire dalle ore 20, la ... cronachedellacampania.it Alta velocità, due sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. Salvini: Odiosi atti criminali contro l’ItaliaAlta velocità, due sabotaggi sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze, un terzo episodio in corso di accertamento. Il Ministro Matteo Salvini: Odiosi atti criminali contro l’Italia Nuovi disagi sulla ... affaritaliani.it