Oggi a Santa Maria Novella i treni dell’Alta Velocità hanno subito ritardi significativi, con alcuni convogli che sono partiti in ritardo o hanno subito rallentamenti durante il viaggio. La situazione ha causato disagi ai passeggeri che si trovavano in stazione, con annunci di aggiornamenti continui e cambi di orario improvvisi. La circolazione dei treni ad alta velocità sta riscontrando problemi senza indicazioni precise sulle cause.

Firenze, 26 maggio 2026 – Disagi alla stazione di Santa Maria Novella: ritardi notevoli per diversi treni dell’Alta Velocità. Tutto questo per una situazione “a cascata”: persone sui binari hanno portato a un rallentamento della circolazione all’altezza di Piacenza. Da qui i ritardi e i disagi sono proseguiti anche più a sud, a Firenze Santa Maria Novella appunto. "La circolazione è iora fortemente rallentata per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti”, dice Trenitalia ai viaggiatori che hanno dovuto affrontare i disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritardi dei treni oggi in Toscana: Alta Velocità, convogli a rilento, gli aggiornamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Firenze, Salvini: Per nuova stazione Alta Velocità l'obiettivo è il 2029-30

Notizie e thread social correlati

Treni Alta Velocità in ritardo oggi, disagi sulla linea Bologna-Firenze: gli aggiornamentiOggi sulla linea ferroviaria tra Bologna e Firenze si sono verificati diversi ritardi, causando disagi ai passeggeri.

Treni, guasto oggi sull’Alta velocità tra Roma e Napoli: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni. Ecco i treni coinvoltiOggi i treni ad alta velocità tra Roma e Napoli hanno subito forti ritardi e alcune cancellazioni a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi...

Temi più discussi: Alta Velocità, in un anno ben 973.881 minuti di ritardo; Scioperi treni giugno 2026: Alta Velocità e regionali a rischio, le date da monitorare; A rischio Frecce e Regionali per lo sciopero nazionale; Sciopero 18 maggio, stop a treni e trasporto locale. Difficoltà anche per scuola e sanità.

Linea Alta Velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 60 minuti: Persone sui binari x.com

Ritardi sull'Alta velocità a Reggio Emilia, individuato l'uomo che camminava sui binariCircolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia sui suoi ... rainews.it

Caos treni sull’alta velocità Milano-Bologna; Trenitalia: Persone non autorizzate sui binariCorse interrotte, treni fermi e ritardi fino a 120 minuti. Ecco dove si trovano le informazioni in diretta sull'andamento dei viaggi ... dire.it

Completamente confuso riguardo ai trasporti in Europa (Eurail, trasporto locale, treni ad alta velocità?? per favore aiutatemi ) reddit